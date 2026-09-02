Вражеский БПЛА поразил локомотив на Приднепровской железной дороге: людей своевременно эвакуировали, — "УЗ"

Сегодня вражеский БПЛА поразил поезд №53/54 "Одесса — Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как отмечается, благодаря работе мониторинговой команды "Укрзализныци" пассажиры, поездная и локомотивная бригады были своевременно эвакуированы на безопасное расстояние.

В момент попадания все люди были в безопасности. Удар на себя принял локомотив.

Сообщается, что автобусы с пассажирами уже подъезжают к своей станции.

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Что предшествовало

Ранее "Укрзализныця" опровергла информацию из соцсетей о попадании в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева.

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