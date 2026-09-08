В результате удара РФ по поезду "Днепр-Запорожье" погибла проводница, - "УЗ"

В результате российского удара по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Днепр-Запорожье, погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Жертва вражеской атаки

"К сожалению, у нас есть подтверждение гибели нашей коллеги в результате вражеской атаки на пассажирский поезд - проводницы регионального поезда Днепр-Запорожье", - сообщают в "Укрзализныце".

Как отмечается, она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизнь.

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"Эта трагедия еще раз напоминает: во время эвакуации каждая секунда имеет значение. Нельзя возвращаться в поезд или оставаться рядом с ним после объявления об опасности. Цену пренебрежения этими правилами мы в очередной раз видим собственными глазами", - добавили в компании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия атаковала поезд Днепр-Запорожье: нет связи с проводницей.

Также сообщалось, что враг нанес удар по пригородному поезду в Сумской области: есть пассажиры с осколочными ранениями.

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