В результате удара РФ по поезду "Днепр-Запорожье" погибла проводница, - "УЗ"
В результате российского удара по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Днепр-Запорожье, погибла проводница, которая вернулась в вагоны после объявления эвакуации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Жертва вражеской атаки
"К сожалению, у нас есть подтверждение гибели нашей коллеги в результате вражеской атаки на пассажирский поезд - проводницы регионального поезда Днепр-Запорожье", - сообщают в "Укрзализныце".
Как отмечается, она вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности. Вражеский удар унес ее жизнь.
"Эта трагедия еще раз напоминает: во время эвакуации каждая секунда имеет значение. Нельзя возвращаться в поезд или оставаться рядом с ним после объявления об опасности. Цену пренебрежения этими правилами мы в очередной раз видим собственными глазами", - добавили в компании.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия атаковала поезд Днепр-Запорожье: нет связи с проводницей.
- Также сообщалось, что враг нанес удар по пригородному поезду в Сумской области: есть пассажиры с осколочными ранениями.
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