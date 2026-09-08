Россия атаковала поезд Днепр-Запорожье: нет связи с проводницей

Россия нанесла прицельный удар по региональному поезду "Днепр-Запорожье". Пассажиров эвакуировали в укрытие, связь с одной из проводниц пока отсутствует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Он отметил, что пассажиры не пострадали. Рядом с местом остановки поезда было оборудовано мобильное укрытие.

В то же время пока нет связи с одной из проводниц. По предварительным данным, она могла вернуться в поезд во время эвакуации, несмотря на сохраняющуюся опасность.

"Спасательные работы продолжаются. Невыполнение команд, нахождение в подвижном составе или рядом с ним, отказ от перемещения в укрытия — все это приводит к фатальным последствиям. Враг жаждет убивать, мы должны действовать слаженно и ответственно, чтобы противостоять этому террору", — рассказал Перцовский.

Что предшествовало?

Утром 8 сентября российские войска атаковали поезд маршрутом Киев-Сумы двумя прицельными ударами ударных беспилотников типа Shahed на подъезде к Сумам.

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