Росія атакувала поїзд Дніпро-Запоріжжя: немає зв’язку з провідницею

Росія прицільно атакувала регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів евакуювали до укриття, зв’язку з однією з провідниць наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

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Він зазначив, що пасажири не постраждали. Поруч із місцем зупинки поїзда було облаштоване мобільне укриття.

Водночас наразі немає контакту з однією з провідниць. За попередніми свідченнями, вона могла повернутися до поїзда під час евакуації, попри триваючу небезпеку.

"Рятувальні дії тривають. Невиконання команд, знаходження в рухомому складі чи поруч із ним, не переміщення до укриттів - мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти", - розповів Перцовський.

Що передувало?

Зранку 8 вересня російські війська атакували поїзд сполученням Київ-Суми двома прицільними ударами ударних безпілотників типу Shahed на під'їзді до Сум.

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