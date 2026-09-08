Росія атакувала поїзд Дніпро-Запоріжжя: немає зв’язку з провідницею
Росія прицільно атакувала регіональний поїзд Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів евакуювали до укриття, зв’язку з однією з провідниць наразі немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Він зазначив, що пасажири не постраждали. Поруч із місцем зупинки поїзда було облаштоване мобільне укриття.
Водночас наразі немає контакту з однією з провідниць. За попередніми свідченнями, вона могла повернутися до поїзда під час евакуації, попри триваючу небезпеку.
"Рятувальні дії тривають. Невиконання команд, знаходження в рухомому складі чи поруч із ним, не переміщення до укриттів - мають фатальні наслідки. Ворог жадає вбивати, маємо діяти зібрано та відповідально, щоб цьому терору протистояти", - розповів Перцовський.
Що передувало?
Зранку 8 вересня російські війська атакували поїзд сполученням Київ-Суми двома прицільними ударами ударних безпілотників типу Shahed на під'їзді до Сум.
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