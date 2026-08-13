Рашисты второй раз за день атаковали тепловоз "Укрзализныци" на Одесчине: пострадал ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский дрон атаковал тепловоз "Укрзализныци" в Одесской области.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Было еще одно попадание по тепловозу, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Бригада была заблаговременно предупреждена, там нет пострадавших", — отметил он.

По словам Перцовского, это произошло на том же участке, где ранее произошло попадание в локомотив пассажирского поезда, в результате чего погибли машинист и его помощник.

"Обычно тактика врага следующая: они находят где-то коридор, по которому могут прорываться на этих реактивных шахедах. Это "шахеды", которые, очевидно, управляются с помощью видеокамеры, то есть пилот, находящийся по ту сторону, четко видит, куда попадает. Цель заключалась не просто в том, чтобы разрушить локомотив, а в том, чтобы попасть непосредственно в кабину", — добавил председатель правления "УЗ".

Читайте также: Отныне поезд Киев – Кишинев будет останавливаться возле молдавского аэропорта, – "Укрзализныця"

Обновленная информация

По данным ГСЧС, российские войска второй раз за день нанесли удар по еще одному пассажирскому поезду в Березовском районе, в результате чего пострадал ребенок.

Произошло возгорание тепловоза и сухой травы. Пожарные ликвидировали пожар.

Спасатели совместно со службами взаимодействия эвакуировали 525 человек, в том числе 130 детей. Для дальнейшей перевозки пассажиров привлекли 17 автобусов от ГСЧС и городских властей.

Чрезвычайники продолжают работать на месте вместе со всеми службами и помогать людям.



















Что этому предшествовало?

Утром 13 августа российские оккупанты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области, в результате чего погибли двое железнодорожников.

Смотрите: Зеленский об ударе по Одесчине: россияне бьют просто ради террора. ВИДЕО