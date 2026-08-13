Зеленский об ударе по Одесщине: россияне наносят удары просто ради террора. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский, после удара РФ по локомотиву в Одесской области, в очередной раз призвал усилить ПВО и давление на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своём Telegram-канале.
Российский реактивный дрон поразил обычный локомотив пассажирского поезда, в котором находились 340 человек. Президент подчеркнул, что российская сторона не могла не знать, что атакует гражданскую цель.
"Сегодня в Одесской области россияне в очередной раз разбили обычный локомотив пассажирского поезда реактивным дроном. В поезде находилось триста сорок человек. И тот, кто управлял дроном, точно не мог не знать, что цель абсолютно гражданская", - говорится в сообщении.
В результате удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров и поездную бригаду эвакуировали, среди них пострадавших нет.
Зеленский призвал усилить ПВО
Президент также сообщил, что в течение ночи российские войска атаковали 11 регионов Украины, применив более 130 ударных беспилотников.
"Ежедневно россияне наносят удары просто ради того, чтобы сеять террор в обычной жизни людей. И, к сожалению, далеко не на каждый такой удар следует решительный ответ со стороны мира. Нужна большая помощь в сфере ПВО, большее давление на Россию, если мир серьезно настроен остановить эту войну в Европе", - подчеркнул Зеленский.
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