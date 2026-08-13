Рашисты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду на Одесщине: погибли двое железнодорожников. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразлізниці", передает Цензор.НЕТ.

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"По предварительной информации, удар унес жизни двух наших коллег - машиниста и его помощника. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств.



Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и поездная бригада эвакуированы, среди них пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Председатель правления УЗ Перцовский отметил, что этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде.

"Зафиксировали угрозу БПЛА, мониторинговая команда спустила команду на остановку – поезд заходил на станцию ​​для безопасной эвакуации пассажиров. Резкий маневр реактивного "шахеда" – это считанные минуты, и у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и эвакуироваться.

340 пассажиров и поездная бригада эвакуированы в безопасность. Без пострадавших. В настоящее время организован довоз пассажиров в Одессу автобусами", - добавил он.

Впоследствии глава ОВА Кипер заявил, что в поезде находились 340 пассажиров, в том числе - 67 детей, и поездные бригады.

"Людей оперативно эвакуировали с места удара. В дальнейшем 12 автобусами их доставили в безопасное место в городе Одесса. На маршруте эвакуации для безопасности пассажиров дежурили "скорые", - отметил он.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеских обстрелов на месте погибли двое гражданских - 50-летний машинист и его 41-летний помощник.

В ГСЧС заявили, что эвакуировали 317 пассажиров, в том числе - 67 детей.

















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