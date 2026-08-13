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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Рашисты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду на Одесщине: погибли двое железнодорожников. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удар реактивным "шахедом" по пассажирскому поезду в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба "Укразлізниці", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По предварительной информации, удар унес жизни двух наших коллег - машиниста и его помощника. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств.

Несмотря на угрозу, локомотивная бригада продолжала вести поезд, чтобы 340 пассажиров могли безопасно покинуть вагоны. Все пассажиры и поездная бригада эвакуированы, среди них пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Председатель правления УЗ Перцовский отметил, что этот удар не оставил шансов нашей локомотивной бригаде.

"Зафиксировали угрозу БПЛА, мониторинговая команда спустила команду на остановку – поезд заходил на станцию ​​для безопасной эвакуации пассажиров. Резкий маневр реактивного "шахеда" – это считанные минуты, и у локомотивной бригады не хватило времени для полной остановки и эвакуироваться.

340 пассажиров и поездная бригада эвакуированы в безопасность. Без пострадавших. В настоящее время организован довоз пассажиров в Одессу автобусами", - добавил он.

Впоследствии глава ОВА Кипер заявил, что в поезде находились 340 пассажиров, в том числе - 67 детей, и поездные бригады.

"Людей оперативно эвакуировали с места удара. В дальнейшем 12 автобусами их доставили в безопасное место в городе Одесса. На маршруте эвакуации для безопасности пассажиров дежурили "скорые", - отметил он.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеских обстрелов на месте погибли двое гражданских - 50-летний машинист и его 41-летний помощник.

В ГСЧС заявили, что эвакуировали 317 пассажиров, в том числе - 67 детей.

РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники

Читайте: Життя важливіше за електричку: "УЗ" дала рекомендації пасажирам під час тривоги

РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники

Автор: 

железная дорога (1530) обстрел (34836) Одесская область (4664) Укрзализныця (2984)
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Топ комментарии
+19
У Нас выносят логистику! ЖД, Заправки, Склады продовольствия. А У Кацапов жгут китайские гандоны. Хороший размен придумали Пропагандоны!
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13.08.2026 09:42 Ответить
+13
Де тоді удари по московським поїздам у сочах?
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13.08.2026 09:36 Ответить
+7
Коли вже Україна почне вибивати головну логістичну ланку всієї рахи - залізничну (тепловози, електровози) які зв'язують тисячі кілометрів її території для продовження війни проти України, а не радіти черговому пошкодженому складу "Wildberries" та самозаборона не атакувати нерашистські танкери в Чорному морі 🤬!


Залізничники які https://suspilne.media/dnipro/1375530-zaliznicniki-oleg-balas-igor-nikitenko-maksim-fomin-stali-vidomi-imena-zagiblih-cerez-udar-po-kamanskomu-rajonu/ загинули на Дніпропетровщині 6 серпня 2026 року
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13.08.2026 10:08 Ответить

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