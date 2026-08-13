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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині: загинули двоє залізничників. ФОТО

Російські окупанти вдарили реактивним шахедом по пасажирському поїзду на Одещині.

Про це повідомила пресслужба "Укразлізниці", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, удар забрав життя двох наших колег — машиніста та його помічника. Наразі триває з’ясування всіх обставин.

Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Голова правління "УЗ" Перцовський зазначив, що цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді.

"Зафіксували загрозу БПЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку - поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда - це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим.

340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані в безпеку. Без постраждалих серед них. Наразі організовано довезення пасажирів до Одеси автобусами", - додав він.

Згодом глава ОВА Кіпер заявив, що у потязі перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей, та поїздні бригади.

"Людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі", - зазначив він.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожого обстрілу на місці загинули двоє цивільних - 50-річний машиніст та його 41-річний помічник.

У ДСНС заявили, що евакуювали 317 пасажирів, зокрема 67 дітей.

РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники

Читайте: Життя важливіше за електричку: "УЗ" дала рекомендації пасажирам під час тривоги

РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники
РФ вдарила по потягу на Одещині: загинули залізничники

Автор: 

залізниця (969) обстріл (36138) Одеська область (4119) Укрзалізниця (2756)
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Топ коментарі
+18
У Нас выносят логистику! ЖД, Заправки, Склады продовольствия. А У Кацапов жгут китайские гандоны. Хороший размен придумали Пропагандоны!
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13.08.2026 09:42 Відповісти
+12
Де тоді удари по московським поїздам у сочах?
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13.08.2026 09:36 Відповісти
+7
Коли вже Україна почне вибивати головну логістичну ланку всієї рахи - залізничну (тепловози, електровози) які зв'язують тисячі кілометрів її території для продовження війни проти України, а не радіти черговому пошкодженому складу "Wildberries" та самозаборона не атакувати нерашистські танкери в Чорному морі 🤬!


Залізничники які https://suspilne.media/dnipro/1375530-zaliznicniki-oleg-balas-igor-nikitenko-maksim-fomin-stali-vidomi-imena-zagiblih-cerez-udar-po-kamanskomu-rajonu/ загинули на Дніпропетровщині 6 серпня 2026 року
показати весь коментар
13.08.2026 10:08 Відповісти

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