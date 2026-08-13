Рашисти вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині: загинули двоє залізничників. ФОТО

Російські окупанти вдарили реактивним шахедом по пасажирському поїзду на Одещині.

Про це повідомила пресслужба "Укразлізниці", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, удар забрав життя двох наших колег — машиніста та його помічника. Наразі триває з’ясування всіх обставин.



Попри загрозу, локомотивна бригада продовжувала вести поїзд, щоб 340 пасажирів могли безпечно залишити вагони. Усі пасажири та поїзна бригада евакуйовані, серед них постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Голова правління "УЗ" Перцовський зазначив, що цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді.

"Зафіксували загрозу БПЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку - поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда - це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим.

340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані в безпеку. Без постраждалих серед них. Наразі організовано довезення пасажирів до Одеси автобусами", - додав він.

Згодом глава ОВА Кіпер заявив, що у потязі перебувало 340 пасажирів, у тому числі 67 дітей, та поїздні бригади.

"Людей оперативно евакуювали з місця удару. У подальшому 12 автобусами їх доправили до безпечного місця в місті Одеса. На маршруті евакуації для безпеки пасажирів чергували "швидкі", - зазначив він.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожого обстрілу на місці загинули двоє цивільних - 50-річний машиніст та його 41-річний помічник.

У ДСНС заявили, що евакуювали 317 пасажирів, зокрема 67 дітей.

















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