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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Життя важливіше за електричку: "УЗ" дала рекомендації пасажирам під час тривоги

Укрзалізниця дала рекомендації пасажирам під час повітряної тривоги

"Укрзалізниця" закликає псажирів не залишатися на залізничних об'єктах та прямувати до укриття або віходити на безпечну відстань у разі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Рекомендації

У разі оголошення тривоги, громадянам радять:

  • негайно залишити приміщення вокзалу, перони й платформи та прослідувати до найближчого укриття;
  • у разі відсутності облаштованого укриття поблизу – використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції поза межами залізничного полотна;
  • утримуватися від перебування поруч із рухомим складом;
  • уникати знаходження поруч зі скляними фасадами вокзалів, табло та лініями електропередач високої напруги.

Водночас під час безпекової зупинки та перебування в поїзді пасажирів закликають:

  • чітко дотримуватися вказівок залізничників;
  • у разі отримання команди на евакуацію, одразу залишити вагон, уникати паніки та слідувати у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі;
  • не перебувати у скупченні людей.

Укрзалізниця дала рекомендації пасажирам під час повітряної тривоги

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Що передувало?

  • Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінено маршрути низки поїздів.

Читайте: Удар РФ по Броварському району: на залізничній платформі виявили загиблих, - "УЗ"

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