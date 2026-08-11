Життя важливіше за електричку: "УЗ" дала рекомендації пасажирам під час тривоги
"Укрзалізниця" закликає псажирів не залишатися на залізничних об'єктах та прямувати до укриття або віходити на безпечну відстань у разі оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Рекомендації
У разі оголошення тривоги, громадянам радять:
- негайно залишити приміщення вокзалу, перони й платформи та прослідувати до найближчого укриття;
- у разі відсутності облаштованого укриття поблизу – використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції поза межами залізничного полотна;
- утримуватися від перебування поруч із рухомим складом;
- уникати знаходження поруч зі скляними фасадами вокзалів, табло та лініями електропередач високої напруги.
Водночас під час безпекової зупинки та перебування в поїзді пасажирів закликають:
- чітко дотримуватися вказівок залізничників;
- у разі отримання команди на евакуацію, одразу залишити вагон, уникати паніки та слідувати у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі;
- не перебувати у скупченні людей.
Що передувало?
- Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінено маршрути низки поїздів.
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