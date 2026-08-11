Життя важливіше за електричку: "УЗ" дала рекомендації пасажирам під час тривоги

"Укрзалізниця" закликає псажирів не залишатися на залізничних об'єктах та прямувати до укриття або віходити на безпечну відстань у разі оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Рекомендації

У разі оголошення тривоги, громадянам радять:

негайно залишити приміщення вокзалу, перони й платформи та прослідувати до найближчого укриття;

у разі відсутності облаштованого укриття поблизу – використати особливості рельєфу, канави або бетонні конструкції поза межами залізничного полотна;

утримуватися від перебування поруч із рухомим складом;

уникати знаходження поруч зі скляними фасадами вокзалів, табло та лініями електропередач високої напруги.

Водночас під час безпекової зупинки та перебування в поїзді пасажирів закликають:

чітко дотримуватися вказівок залізничників;

у разі отримання команди на евакуацію, одразу залишити вагон, уникати паніки та слідувати у безпечне місце подалі від колій та контактної мережі;

не перебувати у скупченні людей.

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Що передувало?

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінено маршрути низки поїздів.

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