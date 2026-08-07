Змінено маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - "Укрзалізниця"
Через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінено маршрути низки поїздів.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Автобусні трансфери
Як зазначається, на окремих напрямках організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою, щоб пасажири могли продовжити свою подорож:
- Кривий Ріг - Дніпро
- Пʼятихатки - Дніпро
- Лозова – Орілька
Електропоїзд із Дніпра
Для пасажирів до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ, Верхньодніпровськ: Якщо ви прямуєте поїздами №32 Перемишль - Запоріжжя, №86 Львів - Дніпро, №286 Львів - Дніпро, №42 Трускавець - Дніпро або №40 Солотвино - Запоріжжя, ви можете доїхати до потрібної станції електропоїздом із Дніпра:
- 6035 Дніпро - Пост Списання (час відправлення з Дніпра о 16:42)
- 6037 Дніпро - П'ятихатки (17:34)
- 6043 Дніпро - П'ятихатки (20:20)
В "Укрзалізниці" наголосили, що купувати новий квиток не потрібно, ваш квиток діятиме для посадки на електропоїзд без доплат.
Затримки та обмеження
Також повідомляється, що поїзди з найбільшими затримками у західному напрямку будуть обмежувати по Тернополю та Львову з подальшою пересадкою. Це дозволить швидше повернутися до курсування за розкладом, але створить деякі незручності. Це стосується поїздів №41/42 Дніпро - Трускавець, №87/88 Дніпро - Ковель (з Ковеля відправка орієнтовно +2:30), № 83/84 Дніпро - Мукачево (відправлення зворотно орієнтовно +2:00).
Обігові затримки спричинять №285/286 Дніпро - Львів (зі Львова виїде +2:00), №3/4 Дніпро - Ужгород (зворотно №29 Ужгород – Київ +1:00), №85/86 Дніпро - Львів (зі Львова №128 виїде +3:00), №119/120 Дніпро - Холм (зворотно 24 Холм – Київ +7:00), №120/119 Холм - Дніпро (+2:33 із Дніпра).
В "Укрзалізниці" зазначили, що готові приймати пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди зі зміненими маршрутами та графіками на будь-які поїзди до кінця доби 8 серпня.
"Деталі по своєму рейсу наші пасажири вже традиційно отримають у персоналізованих сповіщеннях у застосунку Укрзалізниці. Прохання прибувати на станції завчасно, уважно слухати оголошення у поїздах та на вокзалах і зважати на безпекові вимоги залізничників. Дякуємо за розуміння!" - додали в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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