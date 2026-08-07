Изменены маршруты ряда поездов из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, - "Укрзалізниця"

В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на Запорожском направлении временно изменены маршруты ряда поездов.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці", передает Цензор.НЕТ.

Автобусные трансферы

Как отмечается, на отдельных направлениях организованы автобусные трансферы, предоставленные местными властями, чтобы пассажиры могли продолжить свое путешествие:

⁠Кривой Рог - Днепр

⁠Пятихатки - Днепр

⁠Лозовая - Орилька

Электропоезд из Днепра

Для пассажиров, следующих до станций Каменское-Пассажирское, Верховцево, Вольногорск, Верхнеднепровск: Если вы следуете на поездах №32 Перемышль - Запорожье, №86 Львов - Днепр, №286 Львов - Днепр, №42 Трускавец - Днепр или №40 Солотвино - Запорожье, вы можете доехать до нужной станции на электропоезде из Днепра:

⁠ ⁠6035 Днепр - Пост Списания (время отправления из Днепра в 16:42)

⁠ ⁠6037 Днепр - Пятихатки (17:34)

⁠ ⁠6043 Днепр - Пятихатки (20:20)

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В "Укрзализныце" подчеркнули, что покупать новый билет не нужно, ваш билет будет действителен для посадки на электропоезд без доплат.

Задержки и ограничения

Также сообщается, что поезда с наибольшими задержками в западном направлении будут ограничивать движение до Тернополя и Львова с последующей пересадкой. Это позволит быстрее вернуться к курсированию по расписанию, но создаст некоторые неудобства. Это касается поездов №41/42 Днепр - Трускавец, №87/88 Днепр - Ковель (отправление из Ковеля ориентировочно +2:30), №83/84 Днепр - Мукачево (отправление в обратном направлении ориентировочно +2:00).

Задержки в обратном направлении возникнут у поездов № 285/286 Днепр - Львов (из Львова отправляется с задержкой +2:00), № 3/4 Днепр - Ужгород (в обратном направлении № 29 Ужгород - Киев с задержкой +1:00), № 85/86 Днепр - Львов (из Львова № 128 отправляется с опозданием +3:00), № 119/120 Днепр - Холм (в обратном направлении 24 Холм - Киев +7:00), № 120/119 Холм - Днепр (+2:33 из Днепра).

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В"Укрзалізниці" отметили, что готовы принимать пассажиров с билетами на сегодняшние поезда с измененными маршрутами и расписаниями на любые поезда до конца суток 8 августа.

"Подробности о своём рейсе наши пассажиры, как обычно, получат в персонализированных уведомлениях в приложении "Укрзализныци". Просим прибывать на станции заранее, внимательно слушать объявления в поездах и на вокзалах и соблюдать требования безопасности железнодорожников. Благодарим за понимание!" - добавили в компании.