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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Ворог вдарив дроном по поїзду Суми - Київ: пасажирів встигли евакуювати

удар по локомотиву в Запоріжжі

Ворог вкотре злочинно атакував цивільний транспорт на Сумщині. БПЛА влучили по локомотиву поїзда Суми - Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Перші деталі

Як зазначається, моніторингова група вчасно помітила загрозу. Поїздна та локомотивна бригада евакуювали пасажирів на безпечну відстань, тож обійшлося без постраждалих. Шкоди зазнав один вагон.

"Залізничники працюють над тим, щоб відхилення від графіку на цей дільниці було мінімальним.
Дякуємо Сумській ОВА за тісну координацію та допомогу", - наголошують в "Укрзалізниці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змінено маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі, - "Укрзалізниця"

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потяг (868) Сумська область (4893) Укрзалізниця (2752)
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