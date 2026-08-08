Враг ударил дроном по поезду Сумы - Киев: пассажиров успели эвакуировать
Враг в очередной раз преступно атаковал гражданский транспорт в Сумской области. БПЛА поразили локомотив поезда "Сумы - Киев".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Первые подробности
Как отмечается, мониторинговая группа вовремя заметила угрозу. Поездная и локомотивная бригада эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние, поэтому обошлось без пострадавших. Поврежден один вагон.
"Железнодорожники работают над тем, чтобы отклонение от графика на этом участке было минимальным.
Благодарим Сумскую ОГА за тесную координацию и помощь", - отмечают в "Укрзализныце".
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