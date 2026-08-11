Жизнь - важнее электрички: "УЗ" дала рекомендации пассажирам во время тревоги
"Укрзалізниця" призывает пассажиров не оставаться на железнодорожных объектах и направляться в укрытие или удаляться на безопасное расстояние в случае объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Рекомендации
В случае объявления тревоги гражданам рекомендуется:
- немедленно покинуть помещения вокзала, перроны и платформы и направиться к ближайшему укрытию;
- в случае отсутствия оборудованного укрытия поблизости - использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции за пределами железнодорожного полотна;
- воздерживаться от пребывания рядом с движущимся составом;
- избегать нахождения рядом со стеклянными фасадами вокзалов, табло и линиями электропередач высокого напряжения.
В то же время во время остановки по соображениям безопасности и пребывания в поезде пассажиров призывают:
- строго следовать указаниям железнодорожников;
- в случае получения команды на эвакуацию немедленно покинуть вагон, избегать паники и направляться в безопасное место подальше от путей и контактной сети;
- не находиться в скоплениях людей.
Что предшествовало?
- Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской областях и на Запорожском направлении временно изменены маршруты ряда поездов.
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