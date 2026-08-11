Жизнь - важнее электрички: "УЗ" дала рекомендации пассажирам во время тревоги

"Укрзалізниця" призывает пассажиров не оставаться на железнодорожных объектах и направляться в укрытие или удаляться на безопасное расстояние в случае объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Рекомендации

В случае объявления тревоги гражданам рекомендуется:

немедленно покинуть помещения вокзала, перроны и платформы и направиться к ближайшему укрытию;

в случае отсутствия оборудованного укрытия поблизости - использовать особенности рельефа, канавы или бетонные конструкции за пределами железнодорожного полотна;

воздерживаться от пребывания рядом с движущимся составом;

избегать нахождения рядом со стеклянными фасадами вокзалов, табло и линиями электропередач высокого напряжения.

В то же время во время остановки по соображениям безопасности и пребывания в поезде пассажиров призывают:

строго следовать указаниям железнодорожников;

в случае получения команды на эвакуацию немедленно покинуть вагон, избегать паники и направляться в безопасное место подальше от путей и контактной сети;

не находиться в скоплениях людей.

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Что предшествовало?

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Днепропетровской, Харьковской областях и на Запорожском направлении временно изменены маршруты ряда поездов.

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