Зеленський про удар по Одещині: росіяни б’ють просто заради терору. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, після удару РФ по локомотиву на Одещині, вчергове закликав посилити ППО та тиск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Російський реактивний дрон влучив у звичайний локомотив пасажирського потяга, у якому перебували 340 людей. Президент наголосив, що російська сторона не могла не знати, що атакує цивільну ціль.

"Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару загинули машиніст та його помічник. Пасажирів і поїзну бригаду евакуювали, серед них постраждалих немає.

Зеленський закликав посилити ППО

Президент також повідомив, що протягом ночі російські війська атакували 11 регіонів України, застосувавши понад 130 ударних безпілотників.

"Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі", наголосив Зеленський.

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