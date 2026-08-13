Рашисти вдруге за день атакували тепловоз "Укрзалізниці" на Одещині: постраждала дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський дрон атакував тепловоз "Укрзалізниці" на Одещині.

Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли розʼїхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих", - зазначив він.

За словами Перцовськогго, сталося це на схожій ділянці, де було влучання у локомотив пасажирського потяга, внаслідок чого загинули машиніст та його помічник.

"Зазвичай тактика ворога наступна: знайшли десь коридор, де вони можуть прориватися на цих реактивних шахедах. Це шахеди, які керуються вочевидь відеокамерою, тобто пілот, який по той бік, чітко бачить куди влучає. Не просто була ціль зруйнувати локомотив, а влучили безпосередньо в кабіну", - додав голова правління "УЗ".

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Оновлена інформація

За даними ДСНС, російські війська вдруге за день завдали удару по ще одному пасажирському потягу у Березівському районі, унаслідок чого постраждала дитина.

Сталося загоряння тепловоза та сухої трави. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Рятувальники спільно зі службами взаємодії евакуювали 525 людей, серед них 130 дітей. Для подальшого перевезення пасажирів залучили 17 автобусів від ДСНС та міської влади.

Надзвичайники продовжують працювати на місці спільно з усіма службами та допомагати людям



















Що передувало?

Вранці, 13 серпня, російські окупанти вдарили реактивним "шахедом" по пасажирському поїзду на Одещині, внаслідок чого загинули двоє залізничників.

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