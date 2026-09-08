Через удар РФ по поїзду Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, - "УЗ"
Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду сполученням Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, яка повернулася до вагонів після оголошення евакуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Жертва ворожої атаки
"На жаль, маємо підтвердження загибелі нашої колеги через ворожу атаку на пасажирський поїзд - провідниці регіонального поїзда Дніпро-Запоріжжя", - інформують в "Укрзалізниці".
Як зазначається, вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.
"Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку. Ціну нехтування цими правилами ми вкотре бачимо на власні очі", - додали в компанії.
Що передувало?
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