Росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до "здачі Сум" окупантам, - ЦПД
Росія запустила новий дипфейк про нібито підготовку до "здачі Сум окупантам". Створене за допомогою штучного інтелекту відео поширюють у межах тривалої російської інформаційної операції, спрямованої на залякування та деморалізацію жителів міста.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
У соцмережах поширюється ролик із нібито місцевим жителем, який емоційно скаржиться на постійну відсутність світла й води та стверджує, що рахунки за комунальні послуги начебто нараховують у "подвійному обсязі".
Головною тезою відео стала нібито "підготовка до здачі міста Суми окупантам". У ЦПД наголошують, що саме цей наратив російська пропаганда намагається систематично нав'язувати українській аудиторії протягом останніх місяців.
Перевірка відео за допомогою спеціалізованих сервісів аналізу показала, що воно є дипфейком, згенерованим штучним інтелектом.
За даними Центру, первинно підробку опублікував анонімний акаунт у TikTok, який входить до мережі профілів, раніше задіяних у російських інформаційно-психологічних операціях.
У ЦПД зазначають, що Росія намагається створити серед жителів Сум відчуття неминучої гуманітарної катастрофи, посіяти страх та підірвати довіру до місцевої влади й комунальних служб.
Це не перший подібний вкид. У межах тієї ж інформаційної операції росіяни вже поширювали ШІ-фейки про нібито брак запчастин у комунальників, постановочні відео про стан укриттів, дипфейк із "місцевим чиновником" та фальшиві повідомлення про "термінову евакуацію із Сум".
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