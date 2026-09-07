Россияне распространяют дипфейк о якобы подготовке к "сдаче Сум" оккупантам, - ЦПД

Россия запустила новый дипфейк о якобы подготовке к "сдаче Сум оккупантам". Видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, распространяется в рамках длительной российской информационной операции, направленной на запугивание и деморализацию жителей города.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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В соцсетях распространяется ролик с якобы местным жителем, который эмоционально жалуется на постоянное отсутствие света и воды и утверждает, что счета за коммунальные услуги якобы начисляют в "двойном объеме".

Главным тезисом видео стала якобы "подготовка к сдаче города Сумы оккупантам". В ЦПД отмечают, что именно этот нарратив российская пропаганда пытается систематически навязывать украинской аудитории в течение последних месяцев.

Проверка видео с помощью специализированных сервисов анализа показала, что оно является дипфейком, сгенерированным искусственным интеллектом.

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По данным Центра, изначально подделку опубликовал анонимный аккаунт в TikTok, входящий в сеть профилей, ранее задействованных в российских информационно-психологических операциях.

В ЦПД отмечают, что Россия пытается создать среди жителей Сум ощущение неизбежной гуманитарной катастрофы, посеять страх и подорвать доверие к местным властям и коммунальным службам.

Это не первый подобный вброс. В рамках той же информационной операции россияне уже распространяли ИИ-фейки о якобы нехватке запчастей у коммунальщиков, постановочные видео о состоянии укрытий, дипфейк с "местным чиновником" и ложные сообщения о "срочной эвакуации из Сум".

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