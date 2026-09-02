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Новости Заявления Путина об Украине Бои на Сумщине
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Путин заявляет, что рашисты находятся в 12 км от Сум. В июне он заявлял о 10,5 км

Нюансы заявления Путина о Сумах: что говорит диктатор?

Диктатор Путин заявил, что российским войскам якобы осталось 12 км до Сум, хотя в конце июня он утверждал, что расстояние составляет 10,5 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Расстояние увеличилось

В конце июня 2026 года Путин заявлял, что российская армия находится в 10,5 км от города Сумы.

"До города Сумы осталось где-то 10,5 км. ... Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", — сказал он тогда.

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Однако во время общения с российскими СМИ 2 сентября диктатор заявил, что до Сум осталось 12 км:

"Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области... До Сум осталось 12 км, до окружной дороги Сум".

В то же время, согласно карте DeepState, армия РФ находится на расстоянии 17 км от административной границы города Сумы.

Путин фантазирует о наступлении на Сумы

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Другие заявления Путина

  • Путин утверждает, что мирные переговоры с Украиной заморожены. В то же время он пригрозил усиленными "масштабными ударами" по украинской энергетике.
  • Также он прокомментировал заявление Зеленского об опасности в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов, назвав это "просто заявкой на государственный терроризм".

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Автор: 

путин владимир (21849) Сумская область (4501) Сумы (1460) Сумский район (699)
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Топ комментарии
+3
Ета атріцатєльноє наступлєніє.
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02.09.2026 08:22 Ответить
+3
Можуть. Але це будуть останні залпи в їх житті. Якщо взагалі встигнуть розкластися на позиції при такій двіжухі дронів.
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02.09.2026 08:24 Ответить
+2
А 12 км це багато? - вже можуть з арти шмаляти по Сумах
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02.09.2026 08:20 Ответить

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