Путин заявляет, что рашисты находятся в 12 км от Сум. В июне он заявлял о 10,5 км
Диктатор Путин заявил, что российским войскам якобы осталось 12 км до Сум, хотя в конце июня он утверждал, что расстояние составляет 10,5 км.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Расстояние увеличилось
В конце июня 2026 года Путин заявлял, что российская армия находится в 10,5 км от города Сумы.
"До города Сумы осталось где-то 10,5 км. ... Войска на этом направлении действуют активно, решительно, продвигаются быстрыми темпами", — сказал он тогда.
Однако во время общения с российскими СМИ 2 сентября диктатор заявил, что до Сум осталось 12 км:
"Группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области... До Сум осталось 12 км, до окружной дороги Сум".
В то же время, согласно карте DeepState, армия РФ находится на расстоянии 17 км от административной границы города Сумы.
Другие заявления Путина
- Путин утверждает, что мирные переговоры с Украиной заморожены. В то же время он пригрозил усиленными "масштабными ударами" по украинской энергетике.
- Также он прокомментировал заявление Зеленского об опасности в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов, назвав это "просто заявкой на государственный терроризм".
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