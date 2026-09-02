Путін каже, що рашисти перебувають за 12 км від Сум. У червні він заявляв про 10,5 км

Диктатор Путін заявив, що російським військам нібито залишилося 12 км до Сум, хоча наприкінці червня він стверджував про відстань у 10,5 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відстань зросла

Наприкінці червня 2026 року Путін заявляв, що російська армія перебуває за 10,5 км від міста Суми.

"До міста Суми залишилося десь 10,5 км. ... Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами", - сказав він тоді.

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Проте під час спілкування із росЗМІ 2 вересня диктатор заявив, що до військам армії-окупанта залишилося 12 км:

"Угруповання військ "Північ" продовжує створення смуги безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області... До Сум залишилося 12 км, до окружної дороги Сум".

Водночас, згідно з мапою DeepState, армія РФ перебуває на відстані 17 км від адміністративної межі міста Суми.

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Інші заяви Путіна

Путін стверджує, що мирні переговори з Україною заморожені. Водночас він пригрозив посиленими "масштабними ударами" по українській енергетиці.

Також він прокоментував заяву Зеленського щодо небезпеки в російському повітряному просторі через українські дрони, назвавши це "просто заявкою на державний тероризм".

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