Удар РФ по поезду на Сумщине: два человека умерли в больнице, еще двое - в тяжелом состоянии

В больнице скончались два человека, которые вчера пострадали в результате вражеской атаки на поезд в Сумском районе.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров. Передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, это женщины 60 и 79 лет. Они получили тяжелые ранения. К сожалению, спасти их жизни врачам не удалось.

Кроме того, еще двое людей находятся в тяжелом состоянии.

"Россияне сознательно нанесли удар по гражданскому транспорту с помощью беспилотников. Это очередное циничное преступление, унесшее жизни невинных людей", — подчеркнул глава ОГА.

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Что предшествовало

Напомним, 8 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками пригородный дизель-поезд в Сумской области, в результате чего загорелись локомотив и пассажирский вагон; сообщалось, что пострадали 10 человек, 19 пассажиров были эвакуированы.

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