"Укрзализныця" ограничила движение поездов в Сумской области до Конотопа из-за обстрелов со стороны РФ
В связи с усилением вражеских ударов по объектам железной дороги и поездам в Сумской области временно изменяется маршрут движения: конечными остановками для прибытия и отправления поездов станет станция Конотоп.
Об этом сообщили в пресс-службе пассажирской компании "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Угроза обстрелов и ограничения движения поездов до Конотопа
"Мы понимаем, что это создает неудобства для пассажиров, которые заранее запланировали поездки, но безопасность является нашим основным приоритетом. Сумская ОГА совместно с ГСЧС нашли возможность организовать автобусные трансферы между Сумами и Конотопом. Поэтому сообщение с Сумами сохраняется в мультимодальном формате: поезд+автобус", — сообщили в "Укрзализныце".
По информации железнодорожников, ситуация может меняться ежедневно.
"Просим пассажиров быть готовыми к любым вариантам доставки/трансферов или комбинированных транспортных маршрутов в соответствии с изменениями ситуации с безопасностью", — сообщают в "Укрзализныце".
Условия возобновления полноценного железнодорожного сообщения
Когда уровень рисков для пассажиров и бригад снизится, рейсы в Сумском направлении вновь будут курсировать по полным маршрутам, добавили в УЗ.
"Суспільне" обратилось в ОГА за разъяснениями относительно возможностей доезда до Конотопа. Ответа СМИ пока не получило.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль