"Укрзализныця" ограничила движение поездов в Сумской области до Конотопа из-за обстрелов со стороны РФ

В связи с усилением вражеских ударов по объектам железной дороги и поездам в Сумской области временно изменяется маршрут движения: конечными остановками для прибытия и отправления поездов станет станция Конотоп.

Об этом сообщили в пресс-службе пассажирской компании "Укрзализныци", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Угроза обстрелов и ограничения движения поездов до Конотопа

"Мы понимаем, что это создает неудобства для пассажиров, которые заранее запланировали поездки, но безопасность является нашим основным приоритетом. Сумская ОГА совместно с ГСЧС нашли возможность организовать автобусные трансферы между Сумами и Конотопом. Поэтому сообщение с Сумами сохраняется в мультимодальном формате: поезд+автобус", — сообщили в "Укрзализныце".

По информации железнодорожников, ситуация может меняться ежедневно.

"Просим пассажиров быть готовыми к любым вариантам доставки/трансферов или комбинированных транспортных маршрутов в соответствии с изменениями ситуации с безопасностью", — сообщают в "Укрзализныце".

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Условия возобновления полноценного железнодорожного сообщения

Когда уровень рисков для пассажиров и бригад снизится, рейсы в Сумском направлении вновь будут курсировать по полным маршрутам, добавили в УЗ.

"Суспільне" обратилось в ОГА за разъяснениями относительно возможностей доезда до Конотопа. Ответа СМИ пока не получило.

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