Рашисти вдарили дроном по потягу на Харківщині: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили реактивним дроном по голові поїзда у Харківській області.

Про це повідомила Ізюмська МВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Влучання зафіксовано на залізничній станції поряд з с.Іскра. Ворожий дрон поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків - Ізюм". Виникла пожежа.

На жаль, внаслідок ворожої атаки попередньо постраждали 6 осіб. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що загорілися два вагони пасажирського електропоїзда.













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