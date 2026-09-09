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Рашисты ударили дроном по поезду на Харьковщине: есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар реактивным дроном по голове поезда в Харьковской области.

Об этом сообщила Изюмская ГВА, передает Цензор.НЕТ.

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"Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда, следующего по маршруту "Харьков — Изюм". Возник пожар.

К сожалению, в результате вражеской атаки, по предварительным данным, пострадали 6 человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что загорелись два вагона пассажирского электропоезда.

Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі
Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі
Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі
Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі
Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі
Удар по потягу на Харківщині: є постраждалі

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Удар по поезду в Харьковской области: есть пострадавшие

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