Враг нанес удар по пригородному поезду в Сумской области: есть пассажиры с осколочными ранениями
Российские войска вновь атаковали пассажирский поезд в Сумской области. На этот раз удар пришелся на пригородный дизель-поезд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
"Этот день ужасной "охоты" на пассажирские поезда продолжается. Снова удар в Сумской области по пригородному дизель-поезду. И снова была проведена заблаговременная остановка по соображениям безопасности при обнаружении угрозы — пассажиры эвакуированы", — подчеркнул он.
Он добавил, что поезд своевременно остановили после обнаружения угрозы, а пассажиров эвакуировали. В то же время, по предварительной информации, не все успели отойти на безопасное расстояние. Есть пассажиры с осколочными ранениями.
Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада, впоследствии на место прибыли медики.
Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности
Перцовский подчеркнул, что в прифронтовых населенных пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура являются одними из основных целей российских войск.
Во время остановки по соображениям безопасности и объявления эвакуации пассажиры должны немедленно направляться в укрытие, если оно доступно.
Если поезд остановился на перегоне или на остановке без укрытия, необходимо отойти от железнодорожной инфраструктуры не менее чем на 200 метров.
Председатель правления "Укрзализныци" отметил, что в подавляющем большинстве случаев поезда успевают своевременно остановиться после обнаружения угрозы. В то же время результат эвакуации зависит от того, насколько быстро пассажиры выполняют указания поездной бригады.
"Цена пренебрежения этими правилами — жизнь и здоровье", — добавил Перцовский.
Что предшествовало?
- Утром 8 сентября российские войска атаковали поезд маршрутом Киев-Сумы двумя прицельными ударами ударных беспилотников типа Shahed на подъезде к Сумам.
- Впоследствии стало известно о прицельной атаке на региональный поезд "Днепр-Запорожье". Пассажиров эвакуировали в укрытие, связи с одной из проводниц пока нет.
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