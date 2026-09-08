Враг нанес удар по пригородному поезду в Сумской области: есть пассажиры с осколочными ранениями

Российские войска вновь атаковали пассажирский поезд в Сумской области. На этот раз удар пришелся на пригородный дизель-поезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Этот день ужасной "охоты" на пассажирские поезда продолжается. Снова удар в Сумской области по пригородному дизель-поезду. И снова была проведена заблаговременная остановка по соображениям безопасности при обнаружении угрозы — пассажиры эвакуированы", — подчеркнул он.

Он добавил, что поезд своевременно остановили после обнаружения угрозы, а пассажиров эвакуировали. В то же время, по предварительной информации, не все успели отойти на безопасное расстояние. Есть пассажиры с осколочными ранениями.

Первую помощь пострадавшим оказала поездная бригада, впоследствии на место прибыли медики.

Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности

Перцовский подчеркнул, что в прифронтовых населенных пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура являются одними из основных целей российских войск.

Во время остановки по соображениям безопасности и объявления эвакуации пассажиры должны немедленно направляться в укрытие, если оно доступно.

Если поезд остановился на перегоне или на остановке без укрытия, необходимо отойти от железнодорожной инфраструктуры не менее чем на 200 метров.

Председатель правления "Укрзализныци" отметил, что в подавляющем большинстве случаев поезда успевают своевременно остановиться после обнаружения угрозы. В то же время результат эвакуации зависит от того, насколько быстро пассажиры выполняют указания поездной бригады.

"Цена пренебрежения этими правилами — жизнь и здоровье", — добавил Перцовский.

Что предшествовало?

Утром 8 сентября российские войска атаковали поезд маршрутом Киев-Сумы двумя прицельными ударами ударных беспилотников типа Shahed на подъезде к Сумам.

Впоследствии стало известно о прицельной атаке на региональный поезд "Днепр-Запорожье". Пассажиров эвакуировали в укрытие, связи с одной из проводниц пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вражеский БПЛА нанес удар по локомотиву на Приднепровской железной дороге: людей своевременно эвакуировали, - "УЗ"