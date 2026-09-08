Ворог вдарив по приміському потягу на Сумщині: є пасажири з уламковими пораненнями

Російські війська знову атакували пасажирський поїзд на Сумщині. Цього разу удару зазнав приміський дизель-поїзд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

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"Цей день жахливого "полювання" на пасажирські поїзди продовжуються. Знову удар на Сумщині при приміському дизель-потягу. І знову була завчасна безпекова зупинка при виявленні загрози - пасажири евакуйовані", - наголосив він.

Він додав, що поїзд завчасно зупинили після виявлення загрози, а пасажирів евакуювали. Водночас за попередньою інформацією, не всі встигли відійти на безпечну відстань. Є пасажири з уламковими пораненнями.

Першу допомогу постраждалим надала поїзна бригада, згодом на місце прибули медики.

Закликають пасажирів дотримуватися правил безпеки

Перцовський наголосив, що в прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура є одними з основних цілей російських військ.

Під час безпекової зупинки та оголошення евакуації пасажири мають негайно прямувати до укриття, якщо воно доступне.

Якщо поїзд зупинився на перегоні або зупинковому пункті без укриття, необхідно відійти від залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів.

Голова правління "Укрзалізниці" зазначив, що у переважній більшості випадків поїзди встигають завчасно зупинити після виявлення загрози. Водночас результат евакуації залежить від того, наскільки швидко пасажири виконують вказівки поїзної бригади.

"Ціна нехтування цими правилами - життя та здоров’я", - додав Перцовський.

Що передувало?

зранку 8 вересня російські війська атакували поїзд сполученням Київ-Суми двома прицільними ударами ударних безпілотників типу Shahed на під'їзді до Сум.

згодом стало відомо про прицільну атаку по регіональному потягу Дніпро-Запоріжжя. Пасажирів евакуювали до укриття, зв’язку з однією з провідниць наразі немає.

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