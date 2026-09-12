Враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали, - "УЗ" (обновлено). ФОТОрепортаж

Враг в очередной раз атакует железную дорогу.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "УЗ" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ.

Первые подробности

По его словам, на данный момент зафиксированы попадания в Луцке и Фастове.

"Пассажиры были своевременно эвакуированы из поезда, сотрудники — с рабочих мест. Все целы. Атака продолжается, в небе — стаи шахедов. Работаем с максимальной внимательностью и осторожностью. Возможны изменения расписаний — ради безопасности каждого", — отметил Перцовский.

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Угроза сохраняется

"Враг в очередной раз атакует железную дорогу. На данный момент — попадания в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего. Атака продолжается, в небе — стаи шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осторожностью. Возможны изменения расписаний в целях безопасности каждого", — подчеркнули в свою очередь в "Укрзализныце".

Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.

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"ВНИМАНИЕ!!! Жители Волыни, призываю находиться в укрытиях и безопасных местах. Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много вражеских целей. Берегите себя и своих близких!", — призывает глава ОГА Роман Романюк.

Как позже сообщили в ГСЧС, в Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Пожар ликвидирован.











Информация о пострадавших в Службу спасения не поступала.