Враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали, - "УЗ" (обновлено). ФОТОрепортаж
Враг в очередной раз атакует железную дорогу.
Об этом сообщил в Facebook председатель правления "УЗ" Александр Перцовский, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, на данный момент зафиксированы попадания в Луцке и Фастове.
"Пассажиры были своевременно эвакуированы из поезда, сотрудники — с рабочих мест. Все целы. Атака продолжается, в небе — стаи шахедов. Работаем с максимальной внимательностью и осторожностью. Возможны изменения расписаний — ради безопасности каждого", — отметил Перцовский.
Угроза сохраняется
"Враг в очередной раз атакует железную дорогу. На данный момент — попадания в Луцке и Фастове. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров — ни одного пострадавшего. Атака продолжается, в небе — стаи шахедов. Работаем с максимальным вниманием и осторожностью. Возможны изменения расписаний в целях безопасности каждого", — подчеркнули в свою очередь в "Укрзализныце".
Более подробной информации о вражеских атаках на данный момент нет.
"ВНИМАНИЕ!!! Жители Волыни, призываю находиться в укрытиях и безопасных местах. Продолжается массированная атака беспилотниками. В направлении области летит много вражеских целей. Берегите себя и своих близких!", — призывает глава ОГА Роман Романюк.
Как позже сообщили в ГСЧС, в Луцке в результате российского удара загорелись вагоны поезда.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Пожар ликвидирован.
Информация о пострадавших в Службу спасения не поступала.
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А де ж ППО ?
Що це якщо не саботаж ЗЕвлади ?