В поезде, который атаковала РФ, были Борис Джонсон, советник Мерца и европейские политики, - Spiegel

В поезде, локомотив которого сегодня подвергся нападению со стороны России, находилась делегация иностранных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто находился в поезде?

По информации издания, поезд, следовавший из Киева в Польшу, остановился около пяти часов утра недалеко от польской границы. Из-за угрозы атак беспилотников пассажиров эвакуировали.

"Причиной мер безопасности стал инцидент на этом же железнодорожном участке. Там также рано утром, недалеко от польской границы, беспилотник атаковал рейсовый поезд, следовавший из Киева в Варшаву. По данным оператора, в результате этого был поврежден локомотив поезда, никто не пострадал", - пишет издание.

В поезде, в частности, находился Гюнтер Зауттер, советник по вопросам внешней политики и безопасности канцлера Германии Фридриха Мерца. В субботу, 12 сентября, Зауттер принимал участие в международной конференции по вопросам безопасности YES в Киеве.

Вместе с ним в поезде находились советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

После конференции специальным поездом в Польшу возвращался также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Кроме того, на борту специального поезда также находился Робин Вагенер, депутат Бундестага от партии "Зеленых".

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Эвакуация пассажиров

После сигнала об угрозе беспилотников проводники разбудили пассажиров для эвакуации. Вскоре был объявлен отбой, поскольку других беспилотников обнаружено не было. Отмечается, что все пассажиры отделались испугом.

Реакция германского депутата

"Эти атаки дронов - слепой террор против украинских гражданских лиц и опасная эскалация в войне Путина", - заявил Вагенер в комментарии Spiegel.

Немецкий парламентарий расценивает эти удары как провокацию против союзников Украины.

"Россия становится все более циничной и играет с огнем непосредственно на границе Европейского Союза и НАТО. Мы должны наконец-то четко положить конец этому террору", - призвал Вагенер.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

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