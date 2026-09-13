У поїзді, який атакувала РФ, перебували Борис Джонсон, радник Мерца та європейські політики, - Spiegel

У потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС.

Про це пише німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто перебував у потязі?

За інформацією видання, потяг, який прямував з Києва до Польщі, зупинився близько п'ятої години ранку неподалік польського кордону. Через загрозу ударів безпілотників пасажирів евакуювали.

"Причиною заходів безпеки став інцидент на цій самій залізничній ділянці. Там також рано вранці, неподалік польського кордону, безпілотник атакував рейсовий потяг, який прямував із Києва до Варшави. За даними оператора, внаслідок цього було уражено локомотив потяга, ніхто не постраждав", - пише видання.

У потязі, зокрема перебував Гюнтер Зауттер, радник із питань зовнішньої політики та безпеки канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. У суботу, 12 вересня, Зауттер брав участь в міжнародній безпековій конференції YES у Києві.

Разом з ним у потязі перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці.

Після конференції спеціальним потягом до Польщі повертався також колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Крім того, на борту спеціального потяга також перебував Робін Вагенер, депутат Бундестагу від партії "Зелених".

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Евакуація пасажирів

Після сигналу про загрозу безпілотників провідники розбудили пасажирів для евакуації. Невдовзі було оголошено відбій, оскільки інших безпілотників виявлено не було. Зазначається, що всі пасажири відбулися переляком.

Реакція німецького депутата

"Ці атаки дронів — сліпий терор проти українських цивільних та небезпечна ескалація у війні Путіна", - заявив Вагенер у коментарі Spiegel.

Німецький парламентар розцінює ці удари як провокацію проти союзників України.

"Росія стає дедалі цинічнішою та грає з вогнем безпосередньо на кордоні Європейського Союзу та НАТО. Ми повинні нарешті чітко покласти край цьому терору", - закликав Вагенер.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

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