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МЗС Польщі про атаки на українсько-польському кордоні: Росія - ворог вільного світу

РФ атакувала локомотив за 2 км від кордону з Польщею

Глава МВС Польщі Марцін Кервінський відреагував на російські удари поблизу польського кордону, і заявив, що польська влада з найвищою серйозністю ставиться до цієї ситуації.

Про це пише RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Росія – ворог вільного світу

"Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу", – зазначив він.

Також дивіться: Ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали, - "УЗ" (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
  • Крім того, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Також читайте: Нічна атака РФ демонструє, що війна триває дуже близько до польського кордону, - Міноборони Польщі

Автор: 

обстріл (36702) Польща (7793) Волинська область (902)
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Топ коментарі
+5
Життя часто пише такі карколомні сценарії, що жоден сценарист не здатен таке навіть уявити. Ось ти б'єш українського біженця по голові за його українську вимову, а через кілька років отримуєш скрєпним сапогом за свою польську, як це вже не раз було в нашій спільній історії.
- Спокій та мирне життя в Польщі тримається на українських шаблях -, цей вираз має історичне коріння: Фраза відсилає до багатовікової концепції "Передмур'я християнства" та військової співпраці минулого (наприклад, союз Петлюри та Пілсудського у 1920 році), коли захист українських земель вважався ключем до безпеки Варшави від експансії зі Сходу.
Що відбулося потім всім дуже добре відомо. Надіюся, що ******* влада Польщі не наступить на ті ж граблі початку ХХ-го століття. Надіюся ...
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13.09.2026 15:44 Відповісти
+4
"Росія - ворог вільного світу"
Ок,а що ж ви цього ворога вільного світу тримаєте у складі ООН з правом вето???
Договорняк очевидний.
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13.09.2026 15:45 Відповісти
+4
Деякі поляки ще гірше за кацапню. Кацапня ніколи не говорила спєрдоляй.
Нещодавно бачила як поляк за походженням і з паспортом Польщі, який народився в Україні, почув спєрдоляй від поліціянтки. Її колега мужик більше добирав слова, тому що це громадянин Польщі, але явно підтримував колегу морально. Наш поляк був у шоці
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13.09.2026 15:50 Відповісти

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