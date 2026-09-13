МЗС Польщі про атаки на українсько-польському кордоні: Росія - ворог вільного світу

Глава МВС Польщі Марцін Кервінський відреагував на російські удари поблизу польського кордону, і заявив, що польська влада з найвищою серйозністю ставиться до цієї ситуації.

Про це пише RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Росія – ворог вільного світу

"Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу", – зазначив він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".

Крім того, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

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