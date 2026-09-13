МЗС Польщі про атаки на українсько-польському кордоні: Росія - ворог вільного світу
Глава МВС Польщі Марцін Кервінський відреагував на російські удари поблизу польського кордону, і заявив, що польська влада з найвищою серйозністю ставиться до цієї ситуації.
Про це пише RMF FM, передає Цензор.НЕТ.
Росія – ворог вільного світу
"Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу Дорогуськ-Ягодин, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу", – зазначив він.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
- Крім того, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
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- Спокій та мирне життя в Польщі тримається на українських шаблях -, цей вираз має історичне коріння: Фраза відсилає до багатовікової концепції "Передмур'я християнства" та військової співпраці минулого (наприклад, союз Петлюри та Пілсудського у 1920 році), коли захист українських земель вважався ключем до безпеки Варшави від експансії зі Сходу.
Що відбулося потім всім дуже добре відомо. Надіюся, що ******* влада Польщі не наступить на ті ж граблі початку ХХ-го століття. Надіюся ...
Ок,а що ж ви цього ворога вільного світу тримаєте у складі ООН з правом вето???
Договорняк очевидний.
Нещодавно бачила як поляк за походженням і з паспортом Польщі, який народився в Україні, почув спєрдоляй від поліціянтки. Її колега мужик більше добирав слова, тому що це громадянин Польщі, але явно підтримував колегу морально. Наш поляк був у шоці