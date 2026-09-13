МИД Польши об атаках на украинско-польской границе: Россия - враг свободного мира

Глава МВД Польши Марцин Кервинский отреагировал на российские удары вблизи польской границы и заявил, что польские власти с максимальной серьезностью относятся к этой ситуации.

Об этом пишет RMF FM, передает Ценор.НЕТ.

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Россия – враг свободного мира

"Российские террористические атаки. Сначала вблизи пограничного перехода Дорогуск-Ягодин, а затем по пассажирскому поезду у польской границы. Мы относимся к этим событиям с максимальной серьезностью. Ситуация постоянно отслеживается. Россия – враг свободного мира", – отметил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".

Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

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