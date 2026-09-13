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МИД Польши об атаках на украинско-польской границе: Россия - враг свободного мира

РФ атаковала локомотив в 2 км от границы с Польшей

Глава МВД Польши Марцин Кервинский отреагировал на российские удары вблизи польской границы и заявил, что польские власти с максимальной серьезностью относятся к этой ситуации.

Об этом пишет RMF FM, передает Ценор.НЕТ.

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Россия – враг свободного мира

"Российские террористические атаки. Сначала вблизи пограничного перехода Дорогуск-Ягодин, а затем по пассажирскому поезду у польской границы. Мы относимся к этим событиям с максимальной серьезностью. Ситуация постоянно отслеживается. Россия – враг свободного мира", – отметил он.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
  • Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

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обстрел (35393) Польша (9806) Волынская область (1171)
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Топ комментарии
+5
Життя часто пише такі карколомні сценарії, що жоден сценарист не здатен таке навіть уявити. Ось ти б'єш українського біженця по голові за його українську вимову, а через кілька років отримуєш скрєпним сапогом за свою польську, як це вже не раз було в нашій спільній історії.
- Спокій та мирне життя в Польщі тримається на українських шаблях -, цей вираз має історичне коріння: Фраза відсилає до багатовікової концепції "Передмур'я християнства" та військової співпраці минулого (наприклад, союз Петлюри та Пілсудського у 1920 році), коли захист українських земель вважався ключем до безпеки Варшави від експансії зі Сходу.
Що відбулося потім всім дуже добре відомо. Надіюся, що ******* влада Польщі не наступить на ті ж граблі початку ХХ-го століття. Надіюся ...
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13.09.2026 15:44 Ответить
+4
"Росія - ворог вільного світу"
Ок,а що ж ви цього ворога вільного світу тримаєте у складі ООН з правом вето???
Договорняк очевидний.
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13.09.2026 15:45 Ответить
+4
Деякі поляки ще гірше за кацапню. Кацапня ніколи не говорила спєрдоляй.
Нещодавно бачила як поляк за походженням і з паспортом Польщі, який народився в Україні, почув спєрдоляй від поліціянтки. Її колега мужик більше добирав слова, тому що це громадянин Польщі, але явно підтримував колегу морально. Наш поляк був у шоці
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13.09.2026 15:50 Ответить

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