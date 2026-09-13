МИД Польши об атаках на украинско-польской границе: Россия - враг свободного мира
Глава МВД Польши Марцин Кервинский отреагировал на российские удары вблизи польской границы и заявил, что польские власти с максимальной серьезностью относятся к этой ситуации.
Об этом пишет RMF FM, передает Ценор.НЕТ.
Россия – враг свободного мира
"Российские террористические атаки. Сначала вблизи пограничного перехода Дорогуск-Ягодин, а затем по пассажирскому поезду у польской границы. Мы относимся к этим событиям с максимальной серьезностью. Ситуация постоянно отслеживается. Россия – враг свободного мира", – отметил он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
- Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.
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- Спокій та мирне життя в Польщі тримається на українських шаблях -, цей вираз має історичне коріння: Фраза відсилає до багатовікової концепції "Передмур'я християнства" та військової співпраці минулого (наприклад, союз Петлюри та Пілсудського у 1920 році), коли захист українських земель вважався ключем до безпеки Варшави від експансії зі Сходу.
Що відбулося потім всім дуже добре відомо. Надіюся, що ******* влада Польщі не наступить на ті ж граблі початку ХХ-го століття. Надіюся ...
Ок,а що ж ви цього ворога вільного світу тримаєте у складі ООН з правом вето???
Договорняк очевидний.
Нещодавно бачила як поляк за походженням і з паспортом Польщі, який народився в Україні, почув спєрдоляй від поліціянтки. Її колега мужик більше добирав слова, тому що це громадянин Польщі, але явно підтримував колегу морально. Наш поляк був у шоці