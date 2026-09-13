Враг атаковал АЗС возле пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей: начался масштабный пожар (обновлено). ВИДЕО

Вероятно, во время массированной атаки дронов на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях.

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Первые неофициальные данные

На видео, которые, как утверждается, фиксируют последствия атаки на АЗС возле польской границы, виден масштабный пожар, охвативший АЗС. Также горят грузовики.

Официального подтверждения информации на данный момент нет. Ни украинская, ни польская стороны по состоянию на утро не комментировали ее.

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Обновленная информация

Впоследствии эту информацию "Суспільному" подтвердила представитель Волынской таможни Валентина Черныш. По ее словам, во время воздушной тревоги все операции на границе были остановлены, а люди находились в укрытии.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по украинско-польской границе.

"Варварские удары России у украинско-польской границы в Ягодине – это не просто продолжение атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучит" непосредственно в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", – подчеркнул он.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что попаданий в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей в результате ночной воздушной атаки врага не было.