В Польше подняли авиацию и разослали предупреждения из-за российской атаки беспилотниками на запад Украины
В субботу, 12 сентября, в Польше подняли авиацию и разослали оповещения жителям приграничных районов в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.
Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Превентивные меры
В заявлении говорится, что в связи с российской атакой на западные области Украины был повышен уровень боеготовности определенных сил и средств системы противовоздушной обороны Польши.
Польские Вооруженные силы подняли в воздух военный вертолет.
В оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши, в частности в районах, граничащих с территориями, подвергшимися российским ударам.
Массовое оповещение
В свою очередь, Правительственное управление безопасности Польши разослало предупреждение жителям 25 уездов и городов в Люблинском воеводстве, а также 24 — в Подкарпатском воеводстве.
"Внимание! Внимание! Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за сообщениями", — говорится в тексте правительственного уведомления.
Что предшествовало
- Напомним, что днем в субботу, 12 сентября, враг нанес удары с помощью БПЛА по железной дороге в Луцке Волынской области и Фастове Киевской области.
- Также захватчики нанесли удары по Житомирской области.
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