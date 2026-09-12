В Польше подняли авиацию и разослали предупреждения из-за российской атаки беспилотниками на запад Украины

В субботу, 12 сентября, в Польше подняли авиацию и разослали оповещения жителям приграничных районов в связи с атаками российских беспилотников на западе Украины.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

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Превентивные меры

В заявлении говорится, что в связи с российской атакой на западные области Украины был повышен уровень боеготовности определенных сил и средств системы противовоздушной обороны Польши.

Польские Вооруженные силы подняли в воздух военный вертолет.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства Польши, в частности в районах, граничащих с территориями, подвергшимися российским ударам.

Массовое оповещение

В свою очередь, Правительственное управление безопасности Польши разослало предупреждение жителям 25 уездов и городов в Люблинском воеводстве, а также 24 — в Подкарпатском воеводстве.

"Внимание! Внимание! Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за сообщениями", — говорится в тексте правительственного уведомления.

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Что предшествовало

Напомним, что днем в субботу, 12 сентября, враг нанес удары с помощью БПЛА по железной дороге в Луцке Волынской области и Фастове Киевской области.

Также захватчики нанесли удары по Житомирской области.

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