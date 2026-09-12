Враг нанес удар по магазину в Звягеле: двое погибших. Атакованы три АЗС на Житомирщине
Сегодня, 12 сентября, враг продолжает терроризировать Житомирскую область. Есть жертвы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
Удары по АЗС
Как отмечается, ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром — автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, две заправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв.
Новый удар по Звягелю
По данным ОГА, около часа назад был поражен продуктовый магазин, опять же в Звягеле, где погибли 2 человека.
"Я призываю не пренебрегать правилами безопасности. Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах.
Берегите себя и своих близких", — подчеркивает глава региона.
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