Враг нанес удар по магазину в Звягеле: двое погибших. Атакованы три АЗС на Житомирщине

Сегодня, 12 сентября, враг продолжает терроризировать Житомирскую область. Есть жертвы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Удары по АЗС

Как отмечается, ночью было поражено предприятие с иностранными инвестициями. Утром — автозаправочная станция в Звягеле. Кроме того, две заправочные станции в Коростене. В этих случаях обошлось без жертв.

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Новый удар по Звягелю

По данным ОГА, около часа назад был поражен продуктовый магазин, опять же в Звягеле, где погибли 2 человека.

"Я призываю не пренебрегать правилами безопасности. Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах.

Берегите себя и своих близких", — подчеркивает глава региона.

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