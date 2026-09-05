Объект пищевой промышленности в Житомирской области подвергся вражеской атаке: вспыхнул пожар

Сегодня, 5 сентября, российские войска нанесли удар по Житомирской области, в результате чего на объекте пищевой промышленности возник пожар.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг продолжает атаковать гражданские предприятия Житомирщины, не имеющие никакого отношения к оборонному комплексу. Сегодня под ударом оказался объект пищевой промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС пожар удалось локализовать.

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

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