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Ворожої атаки зазнав об’єкт харчової промисловості на Житомирщині: спалахнула пожежа
Сьогодні, 5 вересня, російські війська завдали удару по Житомирській області, на об'єкті харчової промисловості зайнялася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог продовжує атакувати цивільні підприємства Житомирщини, які не мають жодного відношення до оборонного комплексу. Сьогодні під ударом опинився об'єкт харчової промисловості", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС пожежу вдалося локалізувати.
Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.
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