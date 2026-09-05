Ворожої атаки зазнав об’єкт харчової промисловості на Житомирщині: спалахнула пожежа

Сьогодні, 5 вересня, російські війська завдали удару по Житомирській області, на об'єкті харчової промисловості зайнялася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Ворог продовжує атакувати цивільні підприємства Житомирщини, які не мають жодного відношення до оборонного комплексу. Сьогодні під ударом опинився об'єкт харчової промисловості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки оперативним діям рятувальників ДСНС пожежу вдалося локалізувати.

Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає.

Читайте: Росія знову атакувала пошкоджені раніше підприємства на Житомирщині