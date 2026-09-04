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Новини Обстріли Житомирщини
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Росія знову атакувала пошкоджені раніше підприємства на Житомирщині

Обстріл Житомирщини

Російські війська продовжують атакувати підприємства на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА.

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"Ворог продовжує завдавати ударів по підприємствах на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх атак", - ідеться в повідомленні.

На щастя, наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Також читайте: Ворог атакував Житомирщину: пошкоджено підприємства та склади у двох громадах

Як зазначається, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи.

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Житомирська область (1293)
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