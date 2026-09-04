Росія знову атакувала пошкоджені раніше підприємства на Житомирщині
Російські війська продовжують атакувати підприємства на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА.
"Ворог продовжує завдавати ударів по підприємствах на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх атак", - ідеться в повідомленні.
На щастя, наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Як зазначається, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи.
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