Росія знову атакувала пошкоджені раніше підприємства на Житомирщині

Російські війська продовжують атакувати підприємства на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Віталій Бунечко – голова Житомирської ОВА.

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"Ворог продовжує завдавати ударів по підприємствах на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх атак", - ідеться в повідомленні.

На щастя, наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

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Як зазначається, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи.