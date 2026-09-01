Ворог атакував Житомирщину: пошкоджено підприємства та склади у двох громадах
Вночі ворог завдав ударів по Звягельській та Коростенській громадам Житомирської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки влучань у Звягельській та Коростенській громадах
За даними ОВА, пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення.
Одну з пожеж на місці ворожих ударів рятувальники ДСНС вже загасили. Триває гасіння другої.
Інформація про постраждалих і фіксація воєнних злочинів
"Наразі повідомлень про жертв та постраждалих немає. Проводиться перевірка прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація воєнних злочинів росіян проти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль