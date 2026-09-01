Ворог атакував Житомирщину: пошкоджено підприємства та склади у двох громадах

Вночі ворог завдав ударів по Звягельській та Коростенській громадам Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки влучань у Звягельській та Коростенській громадах

За даними ОВА, пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення.

Одну з пожеж на місці ворожих ударів рятувальники ДСНС вже загасили. Триває гасіння другої.

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Інформація про постраждалих і фіксація воєнних злочинів

"Наразі повідомлень про жертв та постраждалих немає. Проводиться перевірка прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів та фіксація воєнних злочинів росіян проти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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