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Новости Обстрелы Житомирщины
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Враг атаковал Житомирскую область: повреждены предприятия и склады в двух громадах

Удар по Житомирской области

Ночью враг нанёс удары по Звягельской и Коростенской громадам Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов в Звягельской и Коростенской громадах

По данным ОГА, повреждения получили промышленные объекты и складские помещения.

Один из пожаров на месте вражеских ударов спасатели ГСЧС уже потушили. Продолжается тушение второго.

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Информация о пострадавших и фиксация военных преступлений

"На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет. Проводится проверка прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов и фиксация военных преступлений россиян против гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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Автор: 

Коростень (13) Житомирская область (1556) Коростенский район (12) Звягельский район (2) Звягель (1)
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