Враг атаковал Житомирскую область: повреждены предприятия и склады в двух громадах
Ночью враг нанёс удары по Звягельской и Коростенской громадам Житомирской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия ударов в Звягельской и Коростенской громадах
По данным ОГА, повреждения получили промышленные объекты и складские помещения.
Один из пожаров на месте вражеских ударов спасатели ГСЧС уже потушили. Продолжается тушение второго.
Информация о пострадавших и фиксация военных преступлений
"На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет. Проводится проверка прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов и фиксация военных преступлений россиян против гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
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