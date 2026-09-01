Враг атаковал Житомирскую область: повреждены предприятия и склады в двух громадах

Ночью враг нанёс удары по Звягельской и Коростенской громадам Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов в Звягельской и Коростенской громадах

По данным ОГА, повреждения получили промышленные объекты и складские помещения.

Один из пожаров на месте вражеских ударов спасатели ГСЧС уже потушили. Продолжается тушение второго.

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Информация о пострадавших и фиксация военных преступлений

"На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет. Проводится проверка прилегающих территорий на наличие взрывоопасных предметов и фиксация военных преступлений россиян против гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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