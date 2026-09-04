Россия вновь атаковала ранее поврежденные предприятия на Житомирщине
Российские войска продолжают наносить удары по предприятиям в Житомирской области, которые уже пострадали в результате предыдущих ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Виталий Бунечко – глава Житомирской областной государственной администрации.
"Враг продолжает наносить удары по предприятиям в Житомирской области, которые уже пострадали в результате предыдущих атак", - говорится в сообщении.
К счастью, на данный момент информации о погибших или пострадавших нет.
Как отмечается, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара. Работают специальные службы и следственно-оперативные группы.
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