Ворог ударив по магазину у Звягелі: двоє загиблих. Атаковано три АЗС на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, ворог продовжує тероризувати Житомирщину. Є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі головоа Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по АЗС

Як зазначається, вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв.

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Новий удар по Звягелю

За даними ОВА, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі, де 2 людини загинули.

"Я закликаю не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.

Бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник регіону.

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Рятувальники ліквідували усі пожежі

У ДСНС України розповіли, що ворог весь день обстрілює регіон. Унаслідок ворожої атаки у Коростенському та Звягельському районах виникли пожежі на двох автозаправних станціях і у магазині. Також горіли два легковики та суха рослинність.

Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували усі пожежі. На місцях подій працювали усі відповідні екстрені служби.

Наслідки атаки











