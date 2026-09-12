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Новини Обстріли Житомирщини
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Ворог ударив по магазину у Звягелі: двоє загиблих. Атаковано три АЗС на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 12 вересня, ворог продовжує тероризувати Житомирщину. Є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі головоа Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по АЗС

Як зазначається, вночі було вражено підприємство з іноземними інвестиціями. Зранку автозаправна станція в Звягелі. Окрім того, 2 заправні станції в Коростені. В цих випадках обійшлося без жертв.

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Новий удар по Звягелю

За даними ОВА, близько години тому було вражено продуктовий магазин знову ж таки в Звягелі, де 2 людини загинули.

"Я закликаю не нехтувати правилами безпеки. Під час повітряної тривоги перебувати в безпечних місцях.
Бережіть себе та своїх близьких", - наголошує очільник регіону.

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Рятувальники ліквідували усі пожежі

У ДСНС України розповіли, що ворог весь день обстрілює регіон. Унаслідок ворожої атаки у Коростенському та Звягельському районах виникли пожежі на двох автозаправних станціях і у магазині. Також горіли два легковики та суха рослинність.

Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували усі пожежі. На місцях подій працювали усі відповідні екстрені служби.

Наслідки атаки

Атака РФ на Житомирщину
Атака РФ на Житомирщину
Атака РФ на Житомирщину
Атака РФ на Житомирщину
Атака РФ на Житомирщину
Атака РФ на Житомирщину

Автор: 

Коростень (17) Житомирська область (1297) Житомирський район (68) Коростенський район (13) Звягельський район (2) Звягель (1)
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