Росіяни вночі атакували цивільне підприємство на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські війська атакували виробничі потужності цивільного підприємства у Звягельському районі Житомирської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

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"Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Наразі на місці влучання працюють піротехніки та спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Інформації про жертв і постраждалих немає

Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок ворожого удару наразі не надходило.









Що передувало?

Напередодні російські загарбники також атакували цивільні об'єкти на Житомирщині. Відомо про удари по приватному підприємстві в Овруцькій громаді, а також виробничій будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.

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