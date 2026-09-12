Росіяни вночі атакували цивільне підприємство на Житомирщині. ФОТОрепортаж
Цієї ночі російські війська атакували виробничі потужності цивільного підприємства у Звягельському районі Житомирської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.
"Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Наразі на місці влучання працюють піротехніки та спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.
Інформації про жертв і постраждалих немає
Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок ворожого удару наразі не надходило.
Що передувало?
Напередодні російські загарбники також атакували цивільні об'єкти на Житомирщині. Відомо про удари по приватному підприємстві в Овруцькій громаді, а також виробничій будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль