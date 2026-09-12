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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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Росіяни вночі атакували цивільне підприємство на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Цієї ночі російські війська атакували виробничі потужності цивільного підприємства у Звягельському районі Житомирської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Бунечко.

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"Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Наразі на місці влучання працюють піротехніки та спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Інформації про жертв і постраждалих немає

Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок ворожого удару наразі не надходило.

Житомирщина
Житомирщина
Житомирщина
Житомирщина

Що передувало?

Напередодні російські загарбники також атакували цивільні об'єкти на Житомирщині. Відомо про удари по приватному підприємстві в Овруцькій громаді, а також виробничій  будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.

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обстріл (36677) Житомирська область (1297) Звягельський район (2)
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