Россияне ночью атаковали гражданское предприятие в Житомирской области. ФОТОрепортаж

Этой ночью российские войска атаковали производственные мощности гражданского предприятия в Звягельском районе Житомирской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

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"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать. Сейчас на месте попадания работают пиротехники и специальные службы", — говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших нет

Информации о погибших или пострадавших в результате вражеского удара пока не поступало.









Что предшествовало?

Накануне российские захватчики также атаковали гражданские объекты в Житомирской области. Известно об ударах по частному предприятию в Овруцкой громаде, а также по производственному зданию одного из предприятий в Коростенском районе.

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