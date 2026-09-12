Россияне ночью атаковали гражданское предприятие в Житомирской области. ФОТОрепортаж
Этой ночью российские войска атаковали производственные мощности гражданского предприятия в Звягельском районе Житомирской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.
"Благодаря профессиональным действиям спасателей пожар удалось оперативно ликвидировать. Сейчас на месте попадания работают пиротехники и специальные службы", — говорится в сообщении.
Информации о жертвах и пострадавших нет
Информации о погибших или пострадавших в результате вражеского удара пока не поступало.
Что предшествовало?
Накануне российские захватчики также атаковали гражданские объекты в Житомирской области. Известно об ударах по частному предприятию в Овруцкой громаде, а также по производственному зданию одного из предприятий в Коростенском районе.
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