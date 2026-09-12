У Польщі піднімали авіацію та розіслали попередження через російську атаку шахедами на захід України

У суботу, 12 вересня, в Польщі підняли авіацію та розіслали сповіщення мешканцям прикордоння у зв'язку з атаками російських безпілотників на заході України.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

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Превентивні заходи

У заяві сказано, що у зв’язку з російською атакою на західні області України було підвищено рівень боєготовності визначених сил і засобів системи протиповітряної оборони Польщі.

Польські Збройні сили підіймали у повітря військовий вертоліт.

В оперативному командуванні збройних сил Польщі зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки повітряного простору Польщі, зокрема в районах, що межують із територіями, які зазнали російських ударів.

Масове сповіщення

Своєю чергою Урядове управління безпеки Польщі надіслало попередження мешканцям 25 повітів та міст в Люблінському воєводстві, а також 24 – у Підкарпатському воєводстві.

"Увага! Увага! Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за повідомленнями", – йдеться у тексті урядового сповіщення.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень суботи, 12 вересня, ворог атакував БпЛА залізницю у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.

Також загарбники вдарили по Житомирщині.

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