Польща підняла винищувачі через масовану атаку РФ на Україну: операція тривала понад три години

У ніч проти 20 серпня Польща підняла в повітря військові літаки через інтенсивну атаку Росії на територію України. Одночасно наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у стан готовності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польський Onet, про це заявило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

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Польська авіація розпочала операцію близько третьої ночі

"У зв'язку з атакою авіації Російської Федерації на територію України розпочалася робота польської військової авіації в нашому повітряному просторі", – йшлося у повідомленні командування.

Відповідно до встановлених процедур польське командування через Центр повітряних операцій задіяло необхідні сили та засоби.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у стан готовності.

Повідомлення про початок операції польські військові оприлюднили близько 3:00.

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Заходи мали превентивний характер

У командуванні пояснили, що військові діяли превентивно – для захисту повітряного простору Польщі, насамперед у районах, прилеглих до територій, яким могла загрожувати російська атака.

Операція польської військової авіації тривала понад три години. Близько 6:30 її завершили.

Таким чином Польща відреагувала на чергову масовану атаку РФ на Україну приведенням у готовність як авіації, так і наземних засобів протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю.

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