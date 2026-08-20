Польша подняла истребители в связи с массированной атакой РФ на Украину: операция длилась более трех часов
В ночь на 20 августа Польша подняла в воздух военные самолеты из-за интенсивных атак России на территорию Украины. Одновременно наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние готовности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польский Onet, об этом заявило Оперативное командование родов войск Вооружённых сил Польши.
Польская авиация начала операцию около третьего часа ночи
"В связи с атакой авиации Российской Федерации на территорию Украины началась работа польской военной авиации в нашем воздушном пространстве", - говорилось в сообщении командования.
В соответствии с установленными процедурами польское командование через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также переведены в состояние готовности.
Сообщение о начале операции польские военные обнародовали около 3:00.
Меры носили превентивный характер
В командовании пояснили, что военные действовали превентивно - для защиты воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, которым могла угрожать российская атака.
Операция польской военной авиации длилась более трех часов. Около 6:30 её завершили.
Таким образом Польша отреагировала на очередную массированную атаку РФ на Украину приведением в готовность как авиации, так и наземных средств противовоздушной обороны и радиолокационного контроля.
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