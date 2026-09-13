Сибига об ударах РФ по украинско-польской границе: Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по украинско-польской границе.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Террор Путина

"Варварские удары России у украинско-польской границы в Ягодине - это не просто продолжение атак на государственные границы Украины. Это террор Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО. Российские варвары уже у ваших ворот, дорогие партнеры", - подчеркнул Сибига.

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Давление на РФ

Министр призвал партнеров задействовать всю силу санкций против режима Путина.

"Действуйте сейчас: задействуйте всю силу своих санкций против агрессивного режима Путина. Заставьте Москву почувствовать последствия своего террора. Не частичные решения, а решительные и мощные шаги. Полное торговое эмбарго. Полный запрет на въезд. Полные санкции против военно-промышленного комплекса.

Путин должен понять, что на его варварство будет дан решительный ответ, который повысит цену войны для него до неприемлемого уровня. Это единственный способ его остановить", - добавил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".