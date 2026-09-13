Сибіга про удари РФ по українсько-польському кордону: Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по українсько-польському кордону.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Терор Путіна
"Варварські удари Росії біля українсько-польського кордону в Ягодині – це не просто продовження атак на державні кордони України. Це терор Путіна, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери", – наголосив Сибіга.
Тиск на РФ
Міністр закликав партнерів задіяти всю силу санкцій проти режиму Путіна.
"Дійте зараз: задійте всю силу своїх санкцій проти агресивного режиму Путіна. Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Не часткові рішення, а рішучі та потужні кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в’їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу.
Путін має зрозуміти, що на його варварство буде дана рішуча відповідь, яка підвищить ціну війни для нього до неприйнятного рівня. Це єдиний спосіб його зупинити", - додав він.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
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