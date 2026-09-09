Сибіга про вимогу РФ до США припинити допомогу Україні: Замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву помічника російського диктатора Юрія Ушакова, що для прискорення завершення війни США мають припинити всю підтримку України.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Справжні наміри РФ
"Помічник Путіна заявив, що Сполучені Штати повинні припинити всю свою підтримку України, щоб прискорити завершення війни. Насправді він оголив справжні наміри Росії: замість справжньої дипломатії Москва хоче продовжувати війну без жодних перерв", - зазначив він.
Паралельний світ
За словами Сибіги, російські еліти існують у паралельному світі, поруч зі своїм босом.
"Вони воліли б марно жертвувати сотнями тисяч своїх солдатів як гарматним м'ясом і заганяти свою економіку у вільне падіння, аніж завершити війну, яку вони не можуть виграти", – наголосив Сибіга.
Глава МЗС додав, що лише посилений тиск може "вилікувати російські ілюзії та нарешті привести їх за стіл переговорів".
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